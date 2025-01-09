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Армия РФ пытается окружить Покровск: что известно о продвижении врага

Враг пытается обойти город с флангов

9 января 2025, 23:40
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Марьян Ощановский

Активность врага на Покровском направлении у района Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Армия РФ пытается окружить Покровск: что известно о продвижении врага

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке. Теперь в большинстве своем диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать в город и FPV-дроны на оптоволокне летают там нон-стопом, даже уже перелетают город и пытаются охотиться как можно дальше", — рассказал военный "Алекс".

По его словам, Покровск, Мирноград и окрестные деревни – это фактически единственная агломерация, которую было бы очень сложно штурмовать в "лоб".

"Вместо этого россияне продолжили двигаться юго-западнее Покровска. Сейчас россияне активизировались в районе Воздвиженки, чтобы добраться до трассы на Константиновку и обеспечить правый фланг в окружении Покровска и Мирнограда. Перспектива такого расписания пока относительно далека, потому что у россиян сейчас другие приоритеты, но этот замысел они будут постепенно пытаться реализовать", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захват врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", — рассказал он.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4661
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