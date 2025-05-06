Армия РФ пытается оцепить большой город на Донбассе: военный рассказал подробности

Российские войска несут значительные потери, пытаясь продвинуться в направлении города Покровск на Донетчине.

Наступление РФ на Покровском направлении (фото из открытых источников)

Об этом сообщил начальник боевой подготовки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула в эфире Общественного радио. По его словам, в Покровском направлении заметно возросла активность со стороны врага.

"Противник несет очень большие потери, пытаясь продвинуться в сторону Покровска. Теряет очень много личного состава. Потому что наш личный состав, находящийся на обороне Покровска, готов к любому наступлению и отражению любых штурмовых действий", — подчеркнул Чучула.

Он отметил, что в настоящее время невозможно выделить конкретные населенные пункты, которые терпят наибольшее огневое поражение. Однако, по словам майора, оккупанты "всегда привязываются к каким-то населенным пунктам", ведь в случае их захвата это представляется как важное достижение.

"Для того, чтобы осветить любую маленькую свою 'победу' для своих граждан. Соответственно, противник всегда давит на любые населенные пункты, даже если от него осталось только название. Они не щадят ни один населенный пункт, все максимально уничтожается и стирается под ноль, чтобы уничтожить наши подразделения, которые обороняются на данном направлении. И просто просу вы. что 'населенный пункт занят'. Тем не менее, под постоянным напором остаются населенные пункты Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Песчаное, направление Зверевое", – рассказал военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне пытаются прорваться в новую область . Российские войска пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской области до 9 мая. В частности, боевые действия с высокой интенсивностью продолжаются в Новопавловском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время эфира "Общественное. Студия".

"Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до него в указанные даты (до 9 мая — ред.). Я бы сказал, даже если бы и дошли, я не очень понимаю, зачем", — отметил Трегубов.