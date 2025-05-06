Армия РФ пытается оцепить большой город на Донбассе: военный рассказал подробности

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские войска несут значительные потери, пытаясь продвинуться в направлении города Покровск на Донетчине.
Наступление РФ на Покровском направлении (фото из открытых источников)
Об этом сообщил начальник боевой подготовки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула в эфире Общественного радио. По его словам, в Покровском направлении заметно возросла активность со стороны врага.
Он отметил, что в настоящее время невозможно выделить конкретные населенные пункты, которые терпят наибольшее огневое поражение. Однако, по словам майора, оккупанты "всегда привязываются к каким-то населенным пунктам", ведь в случае их захвата это представляется как важное достижение.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне пытаются прорваться в новую область . Российские войска пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской области до 9 мая. В частности, боевые действия с высокой интенсивностью продолжаются в Новопавловском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время эфира "Общественное. Студия".
Новости