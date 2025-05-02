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Армия РФ прорвала фронт: что известно

Российская армия совершила прорыв на 5 км на Константиновском направлении

сегодня, 00:40 comments12249
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Марьян Ощановский

Армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной".

Армия РФ прорвала фронт: что известно

РФ продолжает наступать. Фото из открытых источников

По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптоволокне, сбросы с дронов и артиллерия.

"Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил "Мучной".

Российские военные паблики также пишут, что войска РФ прорвались на 5 км в глубину и вошли в Новооленовку, используя зеленку вдоль долины реки Бычок.

Отметим, что карта украинского военного публикации DeepState не фиксирует прорыва россиян. По данным DeepState, Новооленовка остается под контролем ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев — до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. "Мы об этом знали еще полгода назад, это не скрывали в РФ. Мы даже знаем, по каким направлениям РФ планирует наступательные действия. Это Сумское, Харьковское и южное. Там, где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщине, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские власти организовали сеть из по меньшей мере 29 тюрем, где гражданские и военные из Украины подвергаются систематическим пыткам. Собранные за полгода материалы указывают на то, что применение пыток используется для получения ложных признаний, а сама система, вероятно, создана и поддерживается с участием высшего руководства РФ. Согласно данным The Guardian, 18 застенков расположены на территории России, еще 11 — на оккупированных регионах Украины.



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Источник: https://t.me/muchnoyairborn/11891
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