Российские захватчики продвинулись в Сумской области, захватив новые украинские территории, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Сумскую область. Фото из открытых источников

"На Сумском направлении противник имеет продвижение и захваченные территории в районе Беловод и Локни", — рассказал офицер ВСУ.

Он отметил, что нельзя позволять врагу расширять "серую зону" в Сумской области.

"Не понимаю историй с серой зоной на Сумщине. Я все понимаю. Но "серую зону" нельзя растягивать до бесконечности. Есть территории, на которых противник закрепился", – добавил военный "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала Сергея Суровикина — бывшего командующего группировкой российских войск в Украине, руководившего отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве заметили на церемонии возложения венков в Алжире. На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Генерал идет рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая. Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции.