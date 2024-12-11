Армия РФ приближается к Покровску: сколько километров осталось до города

С учетом актуальной линии боевого столкновения до города Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узок плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.

Военный "Алекс" также считает, что после оккупации населённого пункта Шевченко возможен прорыв противника в направлении трассы Павлоград – Покровск, чтобы охватить город с фланга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных "прорывов", рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать. "Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И, конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". Россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов к западу и северо-западу от терриконов. "ВСУ держат эти остатки. Цена очень велика, даже за малые куски территории, где проходят ожесточенные бои", — добавил он.