Армия РФ постоянно приближается к важному городу на Донетчине: стало известно об угрозе

Бои за Торецк в Донецкой области продолжаются, но ситуация на фронте стремительно меняется. Пока украинские военные удерживают некоторые позиции в городе, российские силы активизировали наступление в направлении Константиновки – очередной стратегически важной цели, рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников.

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По его словам, практически полностью оккупированы остатки населенного пункта Забалко, территория шахты "Торецкая" (кроме террикона, остающегося в "серой зоне"), а также большинство частного сектора на западной окраине города.

"Может дойти до того, что оборонять Торецк станет бессмысленно, поскольку враг уже продвигается вдоль железной дороги в направлении Константиновки. Прорыв под Дачным открыл им этот путь", – отметил эксперт.

Мирошников также сравнил текущую ситуацию с развитием событий на Покровском направлении, когда россияне после захвата Очеретиного двинулись в Покровск тем же железнодорожным путем.

Ситуацию дополняет военный аналитик Дмитрий Снегирев, сообщивший, что РФ сосредоточила силы на захвате сразу четырех ключевых городов Донбасса — Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянская. Все они важны промышленные центры и критические узлы для обороны Востока Украины.

Кроме того, эксперт Иван Ступак отметил, что на фронте зафиксированы заметные потери позиций ВСУ, в частности, в районе Константиновки. За последнюю неделю оккупационные силы достигли определенного тактического прогресса в Донецкой области.

Тем временем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил об усилении атак РФ в направлении стыка трех областей — Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Особенно напряженная ситуация наблюдается в Новопавловском направлении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская оккупационная продвинулась в районе города Торец Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также по этому направлению.