Российские захватчики 27 февраля продолжали наступательные действия на Покровском направлении, пытаясь прорваться в Днепропетровскую область.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

Как сообщил украинский военнослужащий с позывным "Осман", во время наступательных действий враг использовал немало разной техники, в том числе автомобили и мотоциклы.

"Сегодня россияне продолжали давить в районе населенных пунктов Успеновка-Надеждинка (граница Днепропетровской области) с привлечением мотоциклов, квадроциклов, легковых автомобилей и танков", — рассказал военный "Осман".

По его словам, украинской армии удалось утилизировать технику противника и ликвидировать вражескую пехоту. Он добавил, что россияне не имели большого успеха.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.



