Российские войска, несмотря на большие потери, продолжают медленное продвижение на фронте, поддерживая высокую интенсивность боевых действий. Начальник отдела оборонного развития Министерства обороны Герт Каю отмечает, что за последнюю неделю ситуация на Курском направлении осталась стабильной, а участие северокорейских военных в активных боевых действиях не зафиксировано, пишет ERR.

Наступление РФ на войне (фото из открытых источников)

По данным Минобороны, российская армия совершает около 168 атак ежедневно, сохраняя высокую активность боевых действий. Несмотря на слухи в западных и российских СМИ по поводу возможных мирных переговоров, на поле боя это пока не чувствуется – война продолжается в формате изнурительных боев.

"Кроме того, продолжается активная вербовка военнослужащих, в частности в Санкт-Петербурге, где новобранцам предлагают повышенные единовременные выплаты и более высокие зарплаты. По оценке министерства, это свидетельствует о попытках российских войск компенсировать потери и создать новые подразделения для продолжения боевых действий в 2025 году", – говорится в сообщении.

Минобороны выделяет основные события на фронте:

На Курском направлении ситуация остается без изменений, территориальные потери не зафиксированы.

Северокорейские военные не активно участвуют в боях, вероятно, из-за значительных потерь и необходимости перегруппировки.

Основное ударное направление – Покровск в Донецкой области. Российские войска постепенно продвигаются вперед и уже захватили 25 кв. км территории.

Большая Новоселка после двух месяцев упорных боев полностью перешла под контроль российских войск.

В общей сложности в 2024 году российская армия оккупировала 3200 кв. км территории Украины, из которых около 10% приходится на Донецкую область. Темпы наступления РФ начали расти еще с августа 2023 г. и остаются высокими.

"Это свидетельствует о том, что несмотря на огромные потери — более тысячи в день — они продолжают медленно, но методично продвигаться вперед", — подытожил Каю.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что политический философ, преподаватель Карлового университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов выразил свое мнение о вероятности новой войны, которую может начать страна-агрессор РФ после возможного достижения перемирия в Украине.