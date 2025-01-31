Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские войска, несмотря на большие потери, продолжают медленное продвижение на фронте, поддерживая высокую интенсивность боевых действий. Начальник отдела оборонного развития Министерства обороны Герт Каю отмечает, что за последнюю неделю ситуация на Курском направлении осталась стабильной, а участие северокорейских военных в активных боевых действиях не зафиксировано, пишет ERR.
Наступление РФ на войне (фото из открытых источников)
По данным Минобороны, российская армия совершает около 168 атак ежедневно, сохраняя высокую активность боевых действий. Несмотря на слухи в западных и российских СМИ по поводу возможных мирных переговоров, на поле боя это пока не чувствуется – война продолжается в формате изнурительных боев.
Минобороны выделяет основные события на фронте:
В общей сложности в 2024 году российская армия оккупировала 3200 кв. км территории Украины, из которых около 10% приходится на Донецкую область. Темпы наступления РФ начали расти еще с августа 2023 г. и остаются высокими.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что политический философ, преподаватель Карлового университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов выразил свое мнение о вероятности новой войны, которую может начать страна-агрессор РФ после возможного достижения перемирия в Украине.
Новости