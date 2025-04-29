Армия РФ получила приказ до 9 мая войти на Днепропетровщину

Российские захватчики получили приказ к 9 мая пересечь административную границу Днепропетровской области.

РФ наступает на Днепропетровскую область. Фото из открытых источников

Об этом сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, о соответствующих приказах украинской армии стало известно по радиоперехватам разговоров между российскими военными.

"Из перехватов известно, что нескольким командирам российских бригад дали время до 9 мая войти в Днепропетровскую область", – рассказал "Алекс".

По словам офицера ВСУ, если россияне не выполнят приказ до 9 мая, командование угрожает им арестами и тюремным заключением.

Как известно, последние две недели враг активизировал наступательные действия в сторону Днепропетровской области. На отдельных направлениях противнику удалось продвинуться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел озвучило "красные линии" Украины на мирных переговорах. "Украина не признает свои территории российскими. Украина не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.