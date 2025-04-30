Армия РФ планирует наступать весь 2025 год: важные детали

Российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев – до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

РФ продолжит наступление. Фото из открытых источников

"Мы об этом знали еще полгода назад, это не скрывали в РФ. Мы даже знаем, по каким направлениям РФ планирует наступательные действия. Это Сумское, Харьковское и южное. Там, где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщине, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.

Офицер ВСУ отметил, что в преддверии нового наступления россияне не увеличили численность личного состава и техники в своих подразделениях.

"По технике там отрицательный баланс, особенно тяжелой. И количество людей не увеличилось. Они могут мобилизовать такое же количество людей на сегодня, которое они теряют. Даже теряют они немного больше. Поэтому лучше не верить в то, что россияне могут провести мощные наступательные действия, ведь у них не увеличилась численность. И возникает вопрос, благодаря чему они планируют делать."

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, говорится в опросе центра "Новая Европа". Украинцев опросили по поводу доверия к Дональду Трампу. По состоянию на середину апреля 2025 полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, тогда как 89% украинцев не доверяют Трампу. Таким образом, доля людей в Украине, не доверяющих американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.