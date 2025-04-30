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Марьян Ощановский
Российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев – до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
РФ продолжит наступление. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что в преддверии нового наступления россияне не увеличили численность личного состава и техники в своих подразделениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, говорится в опросе центра "Новая Европа". Украинцев опросили по поводу доверия к Дональду Трампу. По состоянию на середину апреля 2025 полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, тогда как 89% украинцев не доверяют Трампу. Таким образом, доля людей в Украине, не доверяющих американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.
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