Армия РФ окончательно уничтожает Купянск полуторатонными КАБами: в городе все еще есть люди

Ситуация в Купянске на Харьковщине в настоящее время чрезвычайно сложная и критическая. Об этом рассказал Андрей Беседин, начальник городской военной администрации, в эфире телеканала "Мы — Украина".

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По его словам, с 2022 года, когда город был деоккупирован, российским войскам не удавалось прорвать оборону Купянска и захватить его. Они начали систематическое разрушение города, применяя все возможные виды оружия, включая управляемые авиационные бомбы. Как сообщил Беседин, на сегодняшний день территория общины уже подверглась 189 авиаударам, среди которых было два мощных полуторатонных КАБа.

Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы, в городе остаются гражданские, ежедневно терпящие ранения, а некоторые погибают во время атак.

В то же время Россия начала новое наступление на Харьковщину. Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, сообщил, что враг пытается найти слабые места в обороне Вооруженных сил Украины. Однако все попытки российских войск успешно остановлены украинскими защитниками.

"Враг фактически потерпел поражение и продолжает терять позиции на всех подходах к Харьковской области", – отметил Синегубов.

Российские войска также продолжают обстреливать сам Харьков. По информации областной прокуратуры, во время ракетного удара по Харькову 18 апреля одна из российских ракет взорвалась в воздухе, что предположительно было сделано с целью максимального поражения гражданских объектов.

"Комментарии" уже писали, что российские и украинские войска снова борются за Купянск. Россия стремится захватить город, чтобы ослабить украинскую цепь крепостей, которая простирается через Харьковскую и Донецкую области. ВСУ решительно настроены защитить Купянск, но ситуация остается напряженной.