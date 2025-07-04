Армия РФ оккупировала два населенных пункта в Харьковской области и продолжает дальнейшее продвижение

Российские войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, сосредотачивая усилия на продвижении в Харьковской и Донецкой областях. По информации аналитического проекта DeepState, по состоянию на ночь на 4 июля противник смог закрепиться в только что оккупированных населенных пунктах Милово и Строевка, расположенных на территории Харьковщины.

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Продвижение российских подразделений также зафиксировано вблизи села Тополь, недалеко от государственной границы с Россией. Кроме того, в Донецкой области враг активизировался в районах населенных пунктов Федоровка и Поддубное, где продолжаются боевые столкновения.

Накануне кафиры также заняли Коптево в Донецкой области. Кроме этого, были зафиксированы изменения линии фронта в пользу РФ в районах Торецка, Новосергеевки, у Дилиевки, поселков Мирное, Разино, Веселое и Комар. Это свидетельствует о том, что российское командование не уменьшает интенсивность штурмовых действий, несмотря на значительные человеческие потери и давление на экономику.

В то же время, западные аналитики отмечают, что Россия продолжает войну без признаков готовности к переговорам. По их оценкам решающим может стать 2026 год — именно тогда ожидается исчерпание остатков советского военного арсенала, а также углубление экономического кризиса в РФ.

Параллельно с военными событиями разворачивается и дипломатический фронт. Во время визита украинской делегации в США заместитель председателя Офиса президента, полковник Павел Палиса заявил, что амбиции Путина остаются неизменными: до 2026 года Кремль стремится полностью захватить территории к востоку от Днепра и заблокировать Украине выход к Черному морю.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украине нужно по меньшей мере несколько месяцев, чтобы запустить полномасштабное производство отечественных баллистических ракет "Сапсан". Об этом в комментарии рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.