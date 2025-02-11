Армия РФ начала резко приближаться к важному городу на Донбассе: ситуация становится угрожающей

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Главный редактор "Общественное. Донбасс" Андрей Крамченков сообщил, что российские оккупационные войска постепенно приближаются к Константиновке, из-за чего спектр вооружений, которые могут применяться по городу, становится шире.

"Вокруг Константиновки есть три активных направления. Это ближний тыл группировки, которая обороняет Времен Яр, Курдюмовку и Торецк. Если посмотреть на карту, то вокруг города образуется дуга. На севере она опирается на Часов Яр, ее вершина – Курдюмовка, а на юге – почти полностью" .

По его словам, удары по Константиновке можно рассматривать как удары в тыл группировки, обороняющей три ключевых направления.

"В то же время эти три направления выполняют функцию флангов обороны Константиновки. То, что обстрелы города участились, раньше я связывал с тем, что россияне выходят на высоты, но военные эту версию отвергают. Они говорят, что дело в расстоянии – противник подходит ближе к городу, а значит, может использовать более широкий спектр".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ совершили удачный прорыв вблизи Покровска . Украинский военный Александр Солонько рассказал об удачной операции сил обороны на Покровском направлении. По его словам, это пример того, что украинские силы учатся новым действиям, несмотря на постоянное наступление россиян.

Александр Солонько на платформе X прокомментировал обновление карты Deepstate, где на покровском направлении украинские силы совершили наступление на село Песчаное и взяли под свой контроль большую часть.

Солонько отмечает, что военная операция была успешной благодаря огромной работе подразделений на этом направлении. По его словам, ВСУ учится ведению войны и даже находясь в обороне и может осуществлять наступление на позиции россиян.

