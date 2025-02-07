Армия РФ использует детей как "живой щит": шокирующие подробности

Российские оккупанты размещают личный состав в зданиях, где проживают украинские дети.

РФ совершает очередные преступления. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на временно оккупированных территориях российские захватчики используют гражданские здания для размещения своих военных. В частности, в гостиницах и санаториях на верхних этажах построек расселяют гражданские семьи с детьми. В то же время, на низших этажах расселяют военнослужащих ВС РФ.

Прикрываться гражданскими стало уже привычной практикой для российских войск.

"Россияне системно размещают военную технику и личный состав в спальных районах и рядом с частными домами гражданского населения. Там, где они размещают личный состав, гражданским запрещено отселяться", – сообщили в Центре сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглоли, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.