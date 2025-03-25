Армия РФ имеет успехи на Донбассе: что известно

За последние сутки российские захватчики продвинулись в районе двух населенных пунктов Донецкой области, сообщили аналитики военного паблика Deep State.

РФ продвинулась на Донбассе. Фото из открытых источников

Сообщается, что российская оккупационная армия продвинулась вблизи поселка Розлив Волновахского района Донецкой области.

По данным паблика, захватчики также преуспевают в районе села Тарасовка Ильиновской сельской общины Краматорского района Донецкой области.

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