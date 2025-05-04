Армия РФ хочет форсировать Днепр: что известно

Российские войска не располагают необходимыми ресурсами для масштабной операции по форсированию Днепра, однако такая угроза сохраняется, заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

РФ наступает в Херсонской области. Фото из открытых источников

По его словам, враг сконцентрировал усилия на других направлениях, однако возможность опрокидывания штурмовых групп через реку не стоит отбрасывать.

"Форсирование Днепра — сложная операция, для которой необходимо собрать минимум 150–200 плавсредств. Сейчас разведка не фиксирует таких приготовлений, но это может измениться очень быстро", — отметил Владислав Волошин.

Спикер подчеркнул, что украинские Силы обороны готовы вовремя выявить признаки подготовки врага и нанести ответный удар. К тому же сама география местности играет в пользу Украины.

"Правый берег Днепра значительно выше. Это усложняет проведение десантной операции. Для ее прикрытия россиянам понадобятся значительные ресурсы, которые не удастся скрыть", — добавил он.

В то же время, подчеркнул он, противник продолжает разведку боем. Наиболее активно это происходит в южной части островной зоны – вблизи Кизомиса и на островах Козулисский, Забыч и Бугаз.

По словам Владислав Волошин, враг пытается закрепиться на островах, чтобы впоследствии попытаться прорваться на правый берег.

Кроме того, отметил он, попытки фиксируются у Антоновских мостов – это самая узкая часть Днепра, где оккупанты осуществляют 3-4 разведки еженедельно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".