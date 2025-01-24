Армия РФ готовит наступление на Харьков: что известно

Российские оккупанты планируют наступление на город Харьков, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россияне наступают в Харьковской области. Фото из открытых источников

"Сейчас приоритетное направление для врага на Харьковщине – прорыв к реке Оскол через Боровую. Именно здесь, на участке основного удара 20-й армии РФ находятся подразделения нашей Третьей штурмовой бригады. Цель противника – получить контроль над населенным пунктом, прорваться в Оскол, создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова", – заявил Максим Жорин.

По словам майора ВСУ, враг использует безумное количество сил и средств, особенно fpv-дроны и сбросы, за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками.

"Нужно понимать, что противник очень активно масштабирует беспилотные подразделения. Наше подразделение впервые столкнулось с такой концентрацией беспилотных подразделений, хорошо работающих и на оптоволокне, и со сбросами, а также имеют fpv и "мавики" для сбросов в неограниченном количестве. Русские пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения — пехотинца, средство передвижения, элементы фортификаций, делают засады на логистике. Конечно, мы ищем способы борьбы и имеем определенные успехи, однако ситуация в направлении сейчас достаточно сложная", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп после выступления в Давосе заявил, что хочет немедленно встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает издание Reuters. "Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы поедем как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", — заявил Дональд Трамп. Президент США также сказал, что не знает, заставят ли санкции посадить Россию за стол переговоров с Украиной по прекращению войны.