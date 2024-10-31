Армия РФ формирует ударный кулак на важном направлении: когда нацелился враг

Ситуация в Покровске на Донетчине остается сложной, но находится под контролем. Войска РФ проводят атаки и пытаются сформировать ударную группировку для дальнейшего наступления. Местные власти активно работают над эвакуацией мирного населения. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

В эфире Freeдом Цехоцкий рассказал, что за последние 24 часа в этом направлении было зафиксировано 28 российских штурмовых атак. "Проводятся обстрелы, используются дроны и небольшие пехотные группы, постепенно объединяющиеся с целью создания ударной группировки для развития наступления," — отметил он.

Военный также добавил, что контроль над ситуацией осуществляют местные власти, пытающиеся организовать эвакуацию гражданского населения. "Администрация работает максимально напряженно, выполняя и властные функции, и гуманитарные миссии. Для военных, занимающихся обороной города, все дороги остаются открытыми. В городе все еще находятся люди, и власти ежедневно, при поддержке волонтеров, пытаются обеспечить их эвакуацию" — подчеркнул Цехоцкий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда россияне пойдут на Покровск и какую тактику используют. В ближайшие недели российские войска могут начать штурмовые действия на направлении Покровска в Донецкой области, предположил в эфире "Эспрессо" бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Он также поделился информацией от военных о ситуации на юге Запорожской области, где оккупанты осуществляют активные перемещения. В частности, по его словам, военные в районе Гуляйполя, Великой Новоселки, на границе Запорожской и Донецкой областей, заметили ротацию личного состава и техники оккупантов. Хотя конкретных действий пока не наблюдается, ожидается, что может последовать новая попытка продвижения, добавил эксперт.

