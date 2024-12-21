Армия РФ атаковала онкодиспансер в Херсоне двумя авиабомбами: здание потерпело существенные разрушения

Российская оккупационная армия атаковала онкодиспансер в Херсоне с использованием двух управляемых авиабомб, а также захватчики избивали по населенным пунктам городской общины. Такую информацию сегодня в эфире "Общественное. Студия" предоставил глава департамента внешней коммуникации и взаимодействия с медиа городского совета Денис Путинцев.

Обстрел Херсона. Фото: suspilne.media

"Вечером оккупанты нанесли удар десятками авиабомб по нашему обществу. Кроме того, два удара КАБами пришлись на наш тяжело пострадавший онкодиспансер. До этого они активно использовали дроны, сбрасывая взрывчатку на территорию медицинского учреждения. Недавно из-за атаки беспилотника погибла медицинская работа" .

По его словам, вчера армия РФ произвела обстрел территории Херсонской общины в четыре этапа, что стало самым масштабным обстрелом с момента деоккупации правобережья Херсонщины.

"Три этапа были проведены утром, а еще один — вечером. Оккупанты били с левого берега почти всеми видами вооружений: танками, минометами, РСЗО, а также нанесли удары управляемыми авиабомбами. Плотность обстрела была чрезвычайно высокой. В результате пострадало около 30 20 частных домов, 10 образовательных заведений, среди которых два детсада, а также автомобили, административные здания, железнодорожный вокзал, медицинское учреждение и библиотека", — рассказал Путинцев.