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Армия РФ активизировалась по всей линии фронта: где ситуация критическая

Враг активизировал наступательные действия на всех участках фронта

15 мая 2025, 23:10
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Марьян Ощановский

С активизацией разговоров о переговорах российские оккупанты значительно усилили давление на фронте, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Армия РФ активизировалась по всей линии фронта: где ситуация критическая

РФ усилила наступление. Фото из открытых источников

"Последние дни по многим направлениям Россия увеличила усилия по захвату новых территорий. Противник сильно давит на Боровую. В зоне ответственности нашего подразделения количество штурмов только увеличивается. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении", — сообщил Максим Жорин.

Офцер ВСУ отметил, что объявлена принудительная эвакуация семей с детьми в Алексеево-Дружковке.

"Покровск, Дружковка, Славянск, Константиновка, Краматорск, российские войска подходят к границам Донецкой области. Но в топе наших новостей — кто там что сказал о возможных предстоящих переговорах", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5707
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