Армия РФ активизировалась по всей линии фронта: где ситуация критическая

С активизацией разговоров о переговорах российские оккупанты значительно усилили давление на фронте, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ усилила наступление. Фото из открытых источников

"Последние дни по многим направлениям Россия увеличила усилия по захвату новых территорий. Противник сильно давит на Боровую. В зоне ответственности нашего подразделения количество штурмов только увеличивается. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении", — сообщил Максим Жорин.

Офцер ВСУ отметил, что объявлена принудительная эвакуация семей с детьми в Алексеево-Дружковке.

"Покровск, Дружковка, Славянск, Константиновка, Краматорск, российские войска подходят к границам Донецкой области. Но в топе наших новостей — кто там что сказал о возможных предстоящих переговорах", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.