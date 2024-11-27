logo

BTC/USD

93582.34

ETH/USD

3480.68

LTC/USD

95.75

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Армия "путинцев" растет в геометрической прогрессии: новое решение Кремля по оккупированным регионам
commentss НОВОСТИ Все новости

Армия "путинцев" растет в геометрической прогрессии: новое решение Кремля по оккупированным регионам

В Кремле придумали, как привлекать детей в армию

сегодня, 15:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россияне используют украинцев на временно оккупированных территориях как ресурсы для достижения своих целей. Мужчин отправляют в так называемую "СВО", а детей, подростков и юношей пытаются привлечь в российскую армию. Более 5 тысяч детей сегодня уже вступило в "Юнармию" оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко.

Армия "путинцев" растет в геометрической прогрессии: новое решение Кремля по оккупированным регионам

Фото портал "Комментарии"

По его словам, только за этот год — 630 подростков включены в состав "Юнармии".

“Из-за постоянного рекрутинга среди социально незащищенных и “неблагополучных” семей, “сложных” подростков должны констатировать, что действительно потенциальная молодая армия “путинцев” растет в геометрической прогрессии. Это еще без учета других псевдообщественных движений. Должны нарабатывать контрмеры уже. Пока еще не поздно”, — подчеркнул Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что захватнические власти на временно оккупированных территориях Украины оказывают давление на украинцев, пытаясь получить благосклонность местных жителей. Однако в России предлагают кардинальное решение по украинцам — переселить жителей временно оккупированных территорий в Сибирь. “Уже не скрываясь, россияне призывают переселить украинцев с оккупированных территорий в Сибирь. В частности, политолог Караганов предложил в Сибири создать "третью столицу" после Москвы и СПБ, куда заселить всех украинцев с оккупированных территорий”, — сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Узнать подробнее о планах захватчиков в отношении украинцев на оккупированных территориях можно по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime/29924
Теги:

Новости

Все новости