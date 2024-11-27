Армия "путинцев" растет в геометрической прогрессии: новое решение Кремля по оккупированным регионам

Россияне используют украинцев на временно оккупированных территориях как ресурсы для достижения своих целей. Мужчин отправляют в так называемую "СВО", а детей, подростков и юношей пытаются привлечь в российскую армию. Более 5 тысяч детей сегодня уже вступило в "Юнармию" оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко.

Фото портал "Комментарии"

По его словам, только за этот год — 630 подростков включены в состав "Юнармии".

“Из-за постоянного рекрутинга среди социально незащищенных и “неблагополучных” семей, “сложных” подростков должны констатировать, что действительно потенциальная молодая армия “путинцев” растет в геометрической прогрессии. Это еще без учета других псевдообщественных движений. Должны нарабатывать контрмеры уже. Пока еще не поздно”, — подчеркнул Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что захватнические власти на временно оккупированных территориях Украины оказывают давление на украинцев, пытаясь получить благосклонность местных жителей. Однако в России предлагают кардинальное решение по украинцам — переселить жителей временно оккупированных территорий в Сибирь. “Уже не скрываясь, россияне призывают переселить украинцев с оккупированных территорий в Сибирь. В частности, политолог Караганов предложил в Сибири создать "третью столицу" после Москвы и СПБ, куда заселить всех украинцев с оккупированных территорий”, — сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Узнать подробнее о планах захватчиков в отношении украинцев на оккупированных территориях можно по ссылке.



