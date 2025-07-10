Армия Путина ударила по 5 каналу: Порошенко выступил с резким заявлением (ФОТО)

В результате ночной массированной атаки на столицу Украины пострадал "5 канал". Здание, в котором размещается студия телеканала, потерпело вражеский удар. К счастью, никто из работников не пострадал, однако техническое оборудование и часть инфраструктуры были серьезно повреждены.

Фото: из открытых источников

В результате обстрела пострадала студия, где обычно ведутся прямые эфиры. Частично уничтожена съемочная техника, повреждены рабочие места журналистов. Временно вещание канала в эфире прекращено — команда работает над скорейшим восстановлением. В настоящее время трансляция проходит исключительно через YouTube.



"Мы активно работаем над возвращением в прямой эфир. Сегодня в 13:00 планируем выйти в эфир — с нашими ведущими, улыбающимися и невредимыми", — заверил генеральный директор телеканала Владимир Мжельский.

Ситуацию также прокомментировал один из основателей канала Петр Порошенко:

"На фотографиях — разрушенная студия '5 канала', в которой я неоднократно бывал. Прошлой ночью она попала под удар — в период с первой до четырех утра в Киев летели крылатые ракеты и более тридцати дронов-камикадзе. Часть оборудования уничтожена. Однако главное — все работники остались живы. эвакуироваться к укрытию", — отметил он.

Порошенко напомнил, что это уже не первая атака на телеканал — в 2022 году, по его словам, канал был отстранен от национального телемарафона по решению власти.

"Несмотря на все, канал был, есть и останется!" — подытожил политик.

Напомним, в ночь на 10 июля Киев получил комбинированный массированный удар с использованием дронов Shahed и баллистических ракет. В результате атаки возникли масштабные пожары, зафиксированы раненые и погибшие.

Как уже писали "Комментарии", в случае временного прекращения боевых действий между Украиной и Россией, Российская Федерация сможет использовать это время для возобновления и пополнения своих ресурсов, в то время как Украина не успеет должным образом подготовиться. Такое мнение высказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью Украинской правде.