Несмотря на развернутую летнюю наступательную кампанию, русским войскам не удается достичь поставленных на фронте задач. Именно поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать на передовую дополнительные резервы, а также могут прибегнуть к использованию иностранного ресурса — в частности, речь идет о вероятном привлечении военных из Северной Кореи. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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Он подчеркнул, что, несмотря на активные действия врага на линии столкновения, российские подразделения не справляются с боевыми задачами, определенными руководством армии РФ. В ответ противник пытается компенсировать неудачи путем увеличения численности личного состава, однако эти пополнения имеют низкий уровень подготовки.

Впрочем, даже малоопытные солдаты остаются опасными на поле боя, заметил Федоренко. Их базово учат пользоваться оружием, и под прикрытием артиллерии и дронов они могут продвигаться вперед, создавая угрозу украинским силам.

Командир подчеркнул важность оценки ресурсов врага: по его словам, Россия способна ежемесячно направлять на фронт около 20-25 тысяч военных. Чтобы эффективно остановить их, Украине нужно существенно увеличить количество FPV-дронов.

"Идеально — иметь минимум два FPV-дрона на одного солдата. То есть только для уничтожения живой силы врага нам нужно около 50 тысяч дронов в месяц. Если добавить к этому потребности артиллерии, разведки, логистики — фронт ежемесячно должен получать по меньшей мере 350 тысяч дронов для эффективного ведения боевых действий", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс обратился к мировому сообществу с призывом не оставаться в стороне после масштабной ракетной атаки России на Украину.