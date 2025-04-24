Армия Путина пошла в масштабное наступление: где ведутся наиболее ожесточенные бои

После окончания так называемого "пасхального перемирия" российские войска заметно активизировали боевые действия вдоль всей линии границы с Украиной, особенно на прилегающих к Сумской и Харьковской областям участках. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

Российская армия. Фото: из открытых источников

Несмотря на объявленное перемирие, вражеские обстрелы не прекращались, а интенсивность атак значительно возросла. В Сумской области россияне используют тактику небольших штурмовых групп, особенно активизировавшись в районах населенных пунктов Басовка и Журавка. В Харьковской области основные силы врага сосредоточены вблизи Липцев и Волчанска.

Пока не зафиксировано масштабного использования тяжелой техники, однако наблюдаются попытки закрепиться на украинской территории и расширить боевые действия.

В приграничных районах Черниговской области, граничащих с Брянской областью РФ, ситуация остается стабильной и находится под контролем украинских сил. На белорусском направлении тоже не зафиксированы изменения, однако украинские подразделения продолжают усиливать оборонные позиции, учитывая союзнический статус Беларуси в отношении России.

Пограничники отмечают, что, учитывая риски, сохранять бдительность крайне необходимо.

Напомним, что по оценке военного аналитика Юрия Федорова, Россия, вероятно, готовится к более масштабной наступательной операции. Впрочем, эксперт сомневается в реалистичных шансах Кремля добиться значительного прорыва во время летней кампании.

Как уже писали "Комментарии", новое наступление россиян, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, продолжается в Харьковской области. Об этом в комментарии журналистке Новости. Live сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.