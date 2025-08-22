Армия Путина пошла на страшное преступление в Константиновке: шокирующие последствия удара

В ночь на 22 августа российские войска осуществили мощную серию атак на Константиновку в Донецкой области, в результате чего город получил значительные разрушения и остался полностью без газоснабжения. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов на своей странице в Facebook.

Фото: из открытых источников

"В течение нескольких часов город терпел удары, что привело к серьезным повреждениям объектов гражданской инфраструктуры. Пострадали частные и многоквартирные жилые дома, магазин, отделения 'Укрпочты' и газопровод", — написал он.

По словам Горбунова, удары производились FPV-дронами и авиационными бомбами типа ФАБ-250. В результате обстрела одна мирная жительница получила ранения.

Компания "Донецкоблгаз" подтвердила, что в результате атаки Константиновка осталась без газа.

"Повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО 'Оператор газотранспортной системы Украины'. Из-за масштабных повреждений не удалось удержать рабочее давление в системе, поэтому распределение газа к потребителям было остановлено",– говорится в сообщении.

Также отмечается, что, учитывая текущую ситуацию с безопасностью, возобновление газоснабжения в городе пока невозможно.

На фоне этой атаки стало известно об увеличении количества пострадавших после ночных обстрелов Мукачево 21 августа. По меньшей мере 21 человек получил ранения.

Спасатели сообщили, что пожар на местном предприятии, куда попала ракета, еще не удалось полностью ликвидировать. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что ракета попала в частный американский завод по производству электроники в Мукачево, не имеющий никакого отношения к оборонной сфере.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в условиях действия военного положения правительство не планирует повышать тарифы на газ и коммунальные услуги для населения. Об этом она сообщила во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, трансляцию которой вел народный депутат Алексей Гончаренко.