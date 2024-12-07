Армия нуждается в изменениях: какие реформы необходимы ВСУ

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Марьян Ощановский
На украинской армии держится государство, поэтому крайне важно реформировать ее, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В ВСУ заговорили о реформах. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, армия будущего — по новым технологиям, новым правилам, новым командирам, выращенным современной войной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного износа 120-мм мин. изложены в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности на 1 млн баррелей в день, отметил он.
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