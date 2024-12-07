Армия нуждается в изменениях: какие реформы необходимы ВСУ

На украинской армии держится государство, поэтому крайне важно реформировать ее, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ заговорили о реформах. Фото из открытых источников

"Армия сейчас — это основа, на которой держится все государство. И самый первый фактор национальной безопасности, на который должно быть направлено все внимание. Армия требует изменений и новых подходов. Нам, например, необходимо попрощаться с определенной категорией генералов, которые воспитывались в старой школе и не смогли адаптироваться к современным реалиям. Мы вынуждены опираться на их видение, которое давно уже не работает. Отправлять их в окопы, пытаться переучить, смысла нет никакого", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, армия будущего — по новым технологиям, новым правилам, новым командирам, выращенным современной войной.

"Эта огромная машина понемногу движется в верном направлении, но в наших условиях изменения нужно производить гораздо быстрее", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного износа 120-мм мин. изложены в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности на 1 млн баррелей в день, отметил он.