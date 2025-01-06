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Армия+ изменит подход к оценке эффективности командиров ВСУ: детали

Если проект покажет свою эффективность, то его планируют масштабировать на все воинские части Сил обороны Украины

6 января 2025, 18:01
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Амбарцумян Анна

Военные части Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии теперь смогут ежедневно представлять отчеты о поражении врага через инновационное приложение "Армия+". Это нововведение должно стать важным шагом к более объективной и прозрачной статистике, которая позволит отслеживать реальную эффективность командиров и подразделений в борьбе с агрессором. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Армия+ изменит подход к оценке эффективности командиров ВСУ: детали

Фото из открытых источников

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что этот шаг позволит значительно повысить эффективность Вооруженных сил и создать точную картину потерь врага. Теперь ежедневные отчеты будут подаваться через "Армия+" с возможностью прикрепления подтверждения поражений из боевой системы DELTA. Это позволит без лишних бумаг создавать централизованную базу данных, которую можно оперативно анализировать.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко добавила, что система будет работать по принципу спортивного состязания: командиры будут собирать результаты боев, которые со временем позволят оценить эффективность каждого подразделения. Эта новая система поможет не только улучшить координацию военных, но и позволит определять, какое вооружение наиболее результативно в различных боевых условиях.

Проект, охватывающий отдельные подразделения, впоследствии может быть масштабирован на всю Силу обороны Украины

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинский военный на позывной "Алекс" оценил возможность упрощенной системы переводов через подачу электронного рапорта через приложение "Армия+". По его словам, этот вариант быстро работает, однако только по заключению ВЛК.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/tsyfrovyi-reitynh-komandyriv-viiskovi-chastyny-podavatymut-shchodenni-zvity-pro-urazhennia-cherez-armiia
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