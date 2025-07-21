Армии Путина приказали создать ад в еще одном городе Украины: о чем идет речь

Российские войска пытаются прорваться в Мирноград на Донетчине и создать оперативное окружение в этом районе. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA. По его мнению, решающим направлением для врага может стать населенный пункт Гришино, расположенный в 8 километрах от города.

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"Ключ к дальнейшему продвижению россиян — это Гришино. Именно там, вероятнее всего, и состоится главная битва на подступах к Мирнограду. Враг пытается продвинуться по ручьевым линиям, чтобы добиться своих целей", — подчеркнул Жмайло.

По словам эксперта, украинские силы обороны делают все возможное, чтобы не позволить оккупантам добиться успеха. В то же время, россияне активно применяют дроны для контроля логистики на глубину до 25 км. Если украинские воины уничтожают исключительно военную технику и живую силу, то оккупанты целенаправленно атакуют и мирных жителей.

"В регионе враг усиленно атакует районы сел Разино, Федоровка, Родинское – с целью полностью разрушить инфраструктуру и заставить гражданское население покинуть территории", – добавил Жмайло.

Также он отметил, что Россия может осуществить наступление не только на Мирноград, но и на Родинское, Гришино, Новоалександровку, чтобы рассеять украинскую оборону.

Еще одним сложным направлением является Константиновка. Враг продвигается медленно, ведь сначала должен захватить Яблоновку и Александро-Калиново. Если это произойдет, расстояние до города составит всего 4-6 км. Такое развитие событий позволит россиянам давить на наши войска в районах Щербиновки, Петровки и Клебан-Быка, открывая путь к Торецку.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают контролировать мероприятие Временного Яра. В Торецке продолжаются тяжелые бои, но ВСУ удерживают позиции. Попытки врага обойти Времен Яр с севера пока безуспешны. В то же время, есть вероятность, что россияне сместят акцент в направлении Григоровка — Марково, чтобы выйти на высоты, установить там артиллерию и дроновые подразделения с оптоволоконной связью, что усложнит логистику для агломерации от Славянска до Константиновки.

Как уже писал портал "Комментарии", украинская и российская делегации готовятся к новой встрече, которая состоится на этой неделе в турецкой столице Стамбуле. Об этом сообщает издание Independent Türkçe, ссылаясь на информированные источники.