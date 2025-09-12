Арестовича и скандальную российскую журналистку заметили во время прогулки в Лондоне (ВИДЕО)

Арестович и Собчак (фото из открытых источников)

Пророссийского беглого блогера и бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича заметили в Лондоне вместе с российской телеведущей, так называемой либеральной журналисткой и политиком Ксенией Собчак. Они прогуливались по городу под одним зонтиком, а кадры по их появлению быстро распространились в сети.

На видео видно, как они идут по улице британской столицы в сопровождении съемочной группы: впереди двигаются операторы с камерами, рядом человек с освещением, а Арестович и Собчак держат один зонтик.

"Чтобы вы просто понимали, это у нас Ксения Собчак с Алексеем Арестовичем. Вон они гуляют, что-то обсуждают. Как вы думаете? Наверное, перемирие в Украине, о войне, да?" – иронически заметил автор видео.

О чем именно Собчак разговаривала с Арестовичем, неизвестно. Исходя из кадров и сообщений источников, журналистка из России и эксрадник ОП шагали по улице Лондона. При этом сама Ксения не объявляла в своих соцсетях о встрече или возможном интервью с Арестовичем.

Предполагается, что они могли снимать интервью, однако тема беседы остается неизвестной. В соцсетях Собчак отсутствуют какие-либо упоминания об этом событии.

Следует напомнить, что это не первый их контакт. Еще летом 2024 Арестович дал Собчак интервью, во время которого заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алексей Арестович обнародовал заявление , в котором описал иронию и сатиру как ключевые инструменты украинского общества для выживания в условиях войны и коррумпированной системы.

Арестович подчеркнул, что украинцы одновременно знают об этой системе, ненавидят ее и смеются над ней, но при этом участвуют в ее декорациях — голосуют, верят в лозунги, воюют за государство. Он также сравнил отношение к НАТО с амбивалентной зависимостью: украинцы насмехаются над неоднократно подводящей их организацией, но одновременно воспринимают ее как единственного возможного защитника. Подобный сценарий, по его мнению, сработал и с Владимиром Зеленским — над тем, над кем смеялись, он стал президентом, которого теперь "все должны поддерживать".



