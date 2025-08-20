logo

Арестович заявил, что является россиянином: чем еще удивил


Арестович заявил, что является россиянином: чем еще удивил

Арестович заявил, что является «россиянином в Украине», а Путин якобы защищает его права

20 августа 2025, 20:22
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook сообщение, в котором назвал себя "российским гражданином Украины" и обвинил государство в "системном нарушении его прав".

Арестович заявил, что является россиянином: чем еще удивил

Громкое заявление Арестовича

В своем заявлении он написал, что его права, гарантированные Конституцией, "вынуждена обеспечивать не Украину, а другую страну — Россию, еще и методом военного вторжения". По словам Арестовича, украинские власти якобы "тоталитарно вмешиваются в частную жизнь", заставляют отказываться от "самоидентификации" и нарушают права человека, принятые в Европе.


Арестович заявил, что является россиянином: чем еще удивил - фото 2

Он заключил, что Украина "системно атакует права и свободы своих граждан", тогда как Европа этого "не замечает", а Россия начала "специальную военную операцию" именно для их защиты.

Таким образом, в своей риторике Арестович фактически повторил ключевые тезисы российской пропаганды, используемые Кремлем для оправдания полномасштабного вторжения и агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эстония готова присоединиться к предстоящей миротворческой миссии в Украине и направить свое военное подразделение. Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал, выступая после заседаний Коалиции решительных и Совета ЕС.
По его словам, в настоящее время конкретные параметры предстоящей операции еще не определены. Эстонский премьер подчеркнул, что речь идет только о предварительных обсуждениях, ведь детали миротворческой миссии зависят от дальнейших политических решений.

 "Мы находимся на этапе подготовки ко встрече президентов Украины и России. Только после этого можно будет обсуждать, каким образом обеспечить безопасность, какую роль в этом будут играть США и Европа, какие страны внесут свой вклад и каков будет формат самой военной операции", — заявил Михал.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid095URDruYKnJxhxG1qTyVDGatBxSZcZqdF9RFiiXhXZ7TqXjeNMnDYjV6sKGJaTdhl&id=100001622678632
