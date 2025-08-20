Арестович заявил, что является россиянином: чем еще удивил

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook сообщение, в котором назвал себя "российским гражданином Украины" и обвинил государство в "системном нарушении его прав".
Громкое заявление Арестовича
В своем заявлении он написал, что его права, гарантированные Конституцией, "вынуждена обеспечивать не Украину, а другую страну — Россию, еще и методом военного вторжения". По словам Арестовича, украинские власти якобы "тоталитарно вмешиваются в частную жизнь", заставляют отказываться от "самоидентификации" и нарушают права человека, принятые в Европе.
Он заключил, что Украина "системно атакует права и свободы своих граждан", тогда как Европа этого "не замечает", а Россия начала "специальную военную операцию" именно для их защиты.
Таким образом, в своей риторике Арестович фактически повторил ключевые тезисы российской пропаганды, используемые Кремлем для оправдания полномасштабного вторжения и агрессии против Украины.