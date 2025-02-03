Арестович заявил, что Украина проиграла войну: причиной назвал тупость и гордость украинцев

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента и популярный блоггер Алексей Арестович считает, что Украина проиграла войну против России. По его словам, причиной поражения стала украинская "тупость, гордость и упрямство".
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович в Telegram критикует украинское общество, потому что президент США Дональд Трамп якобы начал прибегать к коммуникации с российским диктатором Владимиром Путиным "не спрашивая нас, потому что тормозящих и не желающих признавать реальность не спрашивают". По словам блоггера, это якобы признак проигрыша Украины в войне.
Арестович считает, что нет вариантов выхода из ситуации, а Украина должна принять поражение.
В итоге Арестович считает, что некоторый шанс спастись у Украины остается, но страна должна "перезагрузить всю систему" и установить "новые моральные ориентиры". Какие именно ориентиры Арестович не указал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая поддержала заявления Арестовича и назвала позором поведение украинских военных перед расстрелом.
Также "Комментарии" писали, что Арестович дал прогноз на прекращение огня.
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