Арестович заявил, что Украина проиграла войну: причиной назвал тупость и гордость украинцев

Бывший советник Офиса президента и популярный блоггер Алексей Арестович считает, что Украина проиграла войну против России. По его словам, причиной поражения стала украинская "тупость, гордость и упрямство".

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в Telegram критикует украинское общество, потому что президент США Дональд Трамп якобы начал прибегать к коммуникации с российским диктатором Владимиром Путиным "не спрашивая нас, потому что тормозящих и не желающих признавать реальность не спрашивают". По словам блоггера, это якобы признак проигрыша Украины в войне.

"Мы проиграли войну — своей тупостью, гордостью и упрямством. А главное — мы проиграли себя. Себе самим. Мы создали общество взаимной ненависти и нетерпимости, где каждый прав по отдельности и все виноваты вместе", — утверждает политический обозреватель.

Арестович считает, что нет вариантов выхода из ситуации, а Украина должна принять поражение.

"Кроме как признать поражение, свою полную персональную и коллективную ответственность за это поражение, признание, что с самого начала, с 1991 года, вся установка у нас была ошибочной и порочной и ни к какому другому результату она не могла привести в принципе", — утверждает блоггер.

В итоге Арестович считает, что некоторый шанс спастись у Украины остается, но страна должна "перезагрузить всю систему" и установить "новые моральные ориентиры". Какие именно ориентиры Арестович не указал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая поддержала заявления Арестовича и назвала позором поведение украинских военных перед расстрелом.

Также "Комментарии" писали, что Арестович дал прогноз на прекращение огня.