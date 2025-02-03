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Арестович заявил, что Украина проиграла войну: причиной назвал тупость и гордость украинцев

Алексей Арестович назвал украинцев виновными в поражении Украины на войне.

сегодня, 09:37
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Автор:
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Slava Kot

Бывший советник Офиса президента и популярный блоггер Алексей Арестович считает, что Украина проиграла войну против России. По его словам, причиной поражения стала украинская "тупость, гордость и упрямство".

Арестович заявил, что Украина проиграла войну: причиной назвал тупость и гордость украинцев

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в Telegram критикует украинское общество, потому что президент США Дональд Трамп якобы начал прибегать к коммуникации с российским диктатором Владимиром Путиным "не спрашивая нас, потому что тормозящих и не желающих признавать реальность не спрашивают". По словам блоггера, это якобы признак проигрыша Украины в войне.

"Мы проиграли войну — своей тупостью, гордостью и упрямством. А главное — мы проиграли себя. Себе самим. Мы создали общество взаимной ненависти и нетерпимости, где каждый прав по отдельности и все виноваты вместе", — утверждает политический обозреватель.

Арестович считает, что нет вариантов выхода из ситуации, а Украина должна принять поражение.

"Кроме как признать поражение, свою полную персональную и коллективную ответственность за это поражение, признание, что с самого начала, с 1991 года, вся установка у нас была ошибочной и порочной и ни к какому другому результату она не могла привести в принципе", — утверждает блоггер.

В итоге Арестович считает, что некоторый шанс спастись у Украины остается, но страна должна "перезагрузить всю систему" и установить "новые моральные ориентиры". Какие именно ориентиры Арестович не указал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая поддержала заявления Арестовича и назвала позором поведение украинских военных перед расстрелом.

Также "Комментарии" писали, что Арестович дал прогноз на прекращение огня.



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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/6864
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