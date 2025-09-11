Бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович провел параллель, которой показывает противоречия между желаемым и действительным для Украины.

Арестович удивляется, почему Украина до сих пор хочет в ЕС и НАТО

Он заявляет, что украинцы "заливаются смехом от вялой реакции НАТО и ЕС на российскую атаку Польши".

Но те же украинцы хотят вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Те же украинцы: - наш курс на ЕС и НАТО записан в Конституцию!.. Мы умираем за право быть членами общей европейской семьи!.. Только ЕС и НАТО могут обеспечить реальную безопасность Украины!.. Это недостаточно проукраински. Чтобы было совсем по-украински, нужно внести НАТО в "Миротворец", и одновременно — начать расстреливать тех, кто распространяет фейки про Объединенные Вооруженные силы НАТО", – пишет Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера ночью во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину почти два десятка российских беспилотников пересекли границу с Польшей и даже нанесли разрушения в жилищном секторе польского населенного пункта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Однако реакция Польши, НАТО и мира на такое дерзкое поведение России просто поражает, особенно украинцев. Портал "Комментарии" собрал самые смешные реакции украинцев на обстоятельства вчерашнего утра и публикуем популярные мемы на российскую атаку в Польше.

Украинцы вспомнили и Арестовича в начале войны, и пса Патрона, и даже командируют известного блогера "Николаевского Ванька", чтобы он помог полякам отслеживать атаки на страну.