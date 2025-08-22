Блогер, запрещенный в Украине, и бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович прокомментировал новый законопроект, согласно которому – попытка незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами будет наказываться:

Арестович сравнил Украину с КНДР и СССР

- штрафом от 51 тысяч до 170 тысяч гривен;

- или лишением свободы до 3 лет.

"Ко Дню Независимости подготовили законопроект, где "ужесточение ответственности за попытку бегства из страны". Государства-аналоги: - Куба, - Северная Корея, - Иран, - Сирия, – бывший СССР. Скажите – это уже эволюция достоинства или пока только революция?.. И где девочки с картонками?.." – пишет Арестович.

В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко уже заявил, что законопроект, поданный премьер-министром Юлией Свириденко, не будет поддержан Радой.

"Госпожа Свириденко подает законопроект о 3 годах тюрьмы за попытку побега из Украины. В то же время: родной брат госпожи Свириденко спокойно живет себе в Лондоне и не собирается возвращаться. Других слуг народа у меня для вас нет. Рада НЕ ПОДДЕРЖИТ этот законопроект. Не представляю – кто за него проголосует", – подчеркнул Гончаренко.

