Арестович сравнил Украину с КНДР и СССР
Арестович сравнил Украину с КНДР и СССР

Алексей Арестович удивляется, почему против законопроекта не выходят митингующие

22 августа 2025, 11:42
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Блогер, запрещенный в Украине, и бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович прокомментировал новый законопроект, согласно которому – попытка незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами будет наказываться:

- штрафом от 51 тысяч до 170 тысяч гривен;

- или лишением свободы до 3 лет.

"Ко Дню Независимости подготовили законопроект, где "ужесточение ответственности за попытку бегства из страны".

Государства-аналоги:

- Куба,

- Северная Корея,

- Иран,

- Сирия,

– бывший СССР.

Скажите – это уже эволюция достоинства или пока только революция?.. И где девочки с картонками?.." – пишет Арестович.

В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко уже заявил, что законопроект, поданный премьер-министром Юлией Свириденко, не будет поддержан Радой.

"Госпожа Свириденко подает законопроект о 3 годах тюрьмы за попытку побега из Украины.

В то же время: родной брат госпожи Свириденко спокойно живет себе в Лондоне и не собирается возвращаться. Других слуг народа у меня для вас нет.

Рада НЕ ПОДДЕРЖИТ этот законопроект. Не представляю – кто за него проголосует", – подчеркнул Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о реформировании своей структуры, что и предложил Владимиру Зеленскому. Об этом Ермак сообщил в своих соцсетях.

По его словам, в состав Офиса войдут прошедшие фронт военные, в том числе и добровольцы.

"Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство. А главное — НРАСТВЕННОСТЬ. Не все из них – кадровые военные, многие добровольцы пошли из гражданки. Некоторые работали в успешных компаниях. И государство должно быть им благодарным", – подчеркнул Ермак.



