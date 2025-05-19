Арестович спрогнозировал, как развалится Украина

В мире последних новостей об эвакуации на Сумщине, большом количестве "шахедов", запущенных россиянами и скандалах в ВСУ, блоггер и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что с Украиной будет дальше, а точнее – этапы ее распада.

Алексей Арестович

"Следующая стадия будет выглядеть так:

- нарастающие военные поражения на фронте то там, то сям, в силу потери технологического и организационного преимущества на фронте.

Ускорение разрушения и разложение тыла усиленными воздушными ударами противника.

Постепенная деморализация армии, митинги военных, попытки Офиса еще больше крутить гайки.

"Врадивки" против ТЦК и полиции.

Сполохи атаманщины и усиленные попытки центральной власти заигрывать с атаманами.

Осыпающаяся экономика, отключения, инфляция, неспособность наполнить госбюджет, закручивание гаек и откровенный рэкет уцелевшего бизнеса.

Потеря государством способности нести свои социальные обязательства — выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам.

Как попытка компенсации — усиление шовинизма, "все на борьбу с выродками!", затягивание фашистской петли.

В общем, "Обитаемый остров" Стругацких", – отмечает Арестович и добавляет, что все это неизбежно произойдет даже в случае продолжения поддержки со стороны США и Европы, а при ее снижении — быстрее.

"Третья стадия после описанной – распад, Руина, Гражданская война и вторая война с РФ", – отмечает одиозный блогер.

Он назвал три "выхода" из этой ситуации, но все называет нереальными:

"Выхода из этой ситуации три:

- Запад начинает воевать вместе с нами против РФ (нереально),

- мы сами одумались, изменили проектность, и начали действовать эффективно во время войны (нереально),

- Вы перестаете поддерживать Зеленского и его режим, который теряет Украину гораздо эффективнее Путина и падение рейтинга в ноль, заставит его прекратить войну и уйти. Это ничего не гарантирует, но хотя бы дает шанс", – отмечает Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, приближенные к Путину, сообщает, что Россия до конца года может захватить 4 области Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что таких источников у западных СМИ быть не может.