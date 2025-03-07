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Арестович спрогнозировал, что ждет Украину

Какие пути развития Украины прогнозирует Алексей Арестович

7 марта 2025, 18:19 comments6711
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Кречмаровская Наталия

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех путях для Украины.

Арестович спрогнозировал, что ждет Украину

Фото портал "Комментарии"

По его словам, первый — это землянка УПА. По мнению Арестовича, Украина будет зажата в страхе, национализме и вечной борьбе. В таком случае Украина будет строить себя не ради жизни, а ради войны. Украина, которая второй раз наступает на те же грабли, отмечает бывший советник ОПУ и прогнозирует, что этот путь ведет только к одному – к могиле.

Второй путь, по словам Арестовича, это бесформенность.

“Те, кто не может выбрать, кто хочет и мира и войны, но ничего не решает. Надеющиеся, что можно выжить на разломе миров просто стоя и наблюдая. Те, кто говорит о "общем добре", но не понимает, что добро — это всегда чей-то сценарий. Выбор будет сделан – но не нами. Если Украина не выберет себя, то ее изберут другие”, – объяснил экс-советник.

По словам Арестовича, третий путь – сценарий силы. В этом случае Украина будет воспринимать свое разнообразие как источник силы. Он убежден, что Украина, которая не всегда борется, а зарабатывает, строит, процветает. Это будет Украина, в которой никто не удручает, но никто и не слаб.

Напомним, что достижение мира в Украине, по мнению бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, как писал портал "Комментарии", будет не через силу, а через экономику.

Алексей Арестович отмечает, что из Украины принято решение сделать свободную экономическую зону, зону экономического сотрудничества разных наций и рост без войн. По его словам, Трамп хочет дать Украине разбогатеть.



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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7019
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