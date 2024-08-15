Арестович сказал, какой миф разрушили ВСУ в Курской области: пропаганда в бешенстве

В России был создан миф о так называемом единстве народа и власти, которые в случае внешней угрозы дадут отпор любому противнику.

Алексей Арестович

"В это была вера на Западе, в это верят многие внутри России. Курская операция, вне зависимости от её масштабов и результатов – резко пошатнула этот миф", — заявил в Фейсбуке бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Украину, которую российские пропагандисты планировали захватить за три дня, вышло защищать огромное количество гражданских людей. Сотни тысяч украинцев пришли в военкоматы в первые дни и недели после российского вторжения.

А вот в Курской области ничего подобного не было, говорит политик – ни одного коктейля с зажигательной смесью не брошено в украинскую технику; никто не вышел защищать свой двор, улицу, поселок. Кроме всего этого, добавил он очередей в военкоматы нет ни в Курске, ни в Москве, нигде бы то ни было в большой стране.

"В российских СМИ сплошное вранье и противоречивые заявления, а на реальных видео мы видим как бабушки в Курской области на украинском языке просят украинских военных подвезти их, отвечая "Слава" на "Слава Украине", — говорит Арестович.

То есть, по его словам, Курская операция вскрыла главную ложь российской пропаганды: единства между властями и народом – нет, защищать свою землю любой ценой на голом энтузиазме никто не собирается.

"Россияне готовы поддерживать власть пока она идёт катком на очередных врагов, при условии получения за это социальных и личных бонусов… Россия давно отобрана у россиян, поэтому защищать ее без дополнительных вливаний от власти люди не собираются, оставаясь болельщиками на стороне тех, кто побеждает", — добавил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно безумный Путин создал огромные проблемы своему народу.



