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Ткачик Олеся
В России был создан миф о так называемом единстве народа и власти, которые в случае внешней угрозы дадут отпор любому противнику.
Алексей Арестович
По его словам, Украину, которую российские пропагандисты планировали захватить за три дня, вышло защищать огромное количество гражданских людей. Сотни тысяч украинцев пришли в военкоматы в первые дни и недели после российского вторжения.
А вот в Курской области ничего подобного не было, говорит политик – ни одного коктейля с зажигательной смесью не брошено в украинскую технику; никто не вышел защищать свой двор, улицу, поселок. Кроме всего этого, добавил он очередей в военкоматы нет ни в Курске, ни в Москве, нигде бы то ни было в большой стране.
То есть, по его словам, Курская операция вскрыла главную ложь российской пропаганды: единства между властями и народом – нет, защищать свою землю любой ценой на голом энтузиазме никто не собирается.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно безумный Путин создал огромные проблемы своему народу.
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