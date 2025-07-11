Арестович шокировал решением Трампа и Путина относительно войны в Украине

Между Трампом и Путиным закончился медовый месяц – дальше идут только деловые предложения. Так охарактеризовал отношения США и России бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, основной вопрос консультаций и нового подхода, который предложил Лавров во время встречи с Рубио — убрать Зеленского и дать возможность провести свободные выборы в Украине. Арестович объяснил, что руководствуются следующей логикой: именно народ должен перезаписать свое главное решение – воюем дальше или нет?

"В общем у Трампа позицию Путина "что не возьмем переговорами, то возьмем силой", считают чрезмерной и чтобы ему думалось лучше, а требования снизились, Украине подбросят сейчас и денег, и вооружение. Интересное предложение со стороны Путина о том, что "... снимите Зеленского, и сниму свои требования к НАТО — о забраться на рубеже 1997 года", что для американцев и европейцев крайне привлекательным результатом", — отметил Арестович.





По его словам, есть и противоречие: чтобы снять Зеленского нужно полностью прекратить военную и финансовую помощь, чтобы уменьшить требования Путина, нужно помощь восстановить. "Эта интересная игра предложена сторонами к продлению на три месяца — как раз на время летне-осеннего периода боевых действий. Американцы ожидают, что по скромным результатам наступления Путин снизит планку, Путин надеется, что американцы поймут, что на него вся эта помощь бездействует и что все решения – в устранении Зеленского”, — отметил он.

По словам Арестовича, у Трампа окончательного решения нет, а Путин чувствует себя очень спокойно по поводу санкций и подброшенного Украине вооружения.

"Мнение предоставить решить свою судьбу самому украинскому народу — сильна. У нее только один недостаток — она практически невозможна. В общем, еще какое-то время и история попросит сакральную жертву. И тем, кто думает на эту тему, почему-то кажется, что шансов значительно меньше у Путина. Что делать технически – никто не знает. В первую очередь потому, что по техническому решению нужна нравственная позиция, а с этим у американцев – основные трудности. Оружие будет (недостаточно), деньги тоже (мало). Обманываться не следует. Решения нет”, — убежден Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, Арестович ошеломил прогнозом, который будет происходить в Украине.



