Арестович шокировал новым прогнозом: что будет, если Украина не согласится отдать территории РФ

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Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему Украине нужно согласиться отдать территории России, которые захватили оккупанты.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
По его словам, причина состоит в том, что Украина их не может вернуть. А попытки это сделать, по словам Арестовича, повлекут лишь потерю новых территорий.
По убеждению Арестовича, символом украинского хозяйствования является варварская эксплуатация янтаря, когда ради денег, полученных сегодня, убивается и сама среда обитания, и именно завтра. Он убежден, что такие взгляды будут порождать одну и ту же политическую систему и идеологию "жлобской мести".
По его словам, можно торговаться при следующих условиях:
совместная эксплуатация природных ресурсов на оккупированных территориях (то, что предлагает Трамп и согласен Путин),
свободное движение людей, товаров, услуг,
признание соглашений и дипломов, защита имущественных прав,
общая поддержка переселенцев.
И это, по его словам, не полный перечень возможных договоренностей.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп не заявлял официально об отказе оказывать помощь Украине.
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