Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему Украине нужно согласиться отдать территории России, которые захватили оккупанты.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

По его словам, причина состоит в том, что Украина их не может вернуть. А попытки это сделать, по словам Арестовича, повлекут лишь потерю новых территорий.

"Украинский вопрос не в территориях. А в изменении проектности. Изменение проектности — это изменение способа ведения хозяйства", — отметил экс-советник.

По убеждению Арестовича, символом украинского хозяйствования является варварская эксплуатация янтаря, когда ради денег, полученных сегодня, убивается и сама среда обитания, и именно завтра. Он убежден, что такие взгляды будут порождать одну и ту же политическую систему и идеологию "жлобской мести".

"Смысл пойти на условия соглашения, включая денацификацию один — это оплата за получение шанса на изменение проектности. "Землянка УПА" воспринимает эту сдачу как катастрофу. И предпочитают умереть, не торгуясь", — отметил экс-советник.

По его словам, можно торговаться при следующих условиях:

совместная эксплуатация природных ресурсов на оккупированных территориях (то, что предлагает Трамп и согласен Путин),

свободное движение людей, товаров, услуг,

признание соглашений и дипломов, защита имущественных прав,

общая поддержка переселенцев.

И это, по его словам, не полный перечень возможных договоренностей.

"Но землянка хочет сдохнуть. Что ж. У патриотического "гаражного ВПК", возможно, в ближайшее время появится шанс показать, какой он мощный без этой вашей Америки", — предположил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп не заявлял официально об отказе оказывать помощь Украине.