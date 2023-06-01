Арестович сделал прогноз про окончание войны с Россией

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Украинский блоггер, политический и военный обозреватель Алексей Арестович утверждает, что Украина сможет вернуть свои территории до февраля 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube–канал Арестовича.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
23 мая прошла встреча Public talk в Музее еврейского народа в Тель-Авиве, куда был приглашен Алексей Арестович. В своей речи украинский блоггер рассказал, что российские силы вскоре не смогут вести активные боевые действия, поэтому Киев сможет вернуть контроль над своей территорией в пределах 1991 года.
По его словам, российская армия потеряла способность наступать еще в прошлом году, когда захватили Северодонецк и Лисичанск. Теперь российские войска способны только к обороне, а попытки захватить Бахмут являются "лишь попыткой выровнять линию" защиты.
Также Алексей Арестович намекнул на возможное убийство российского диктатора, указав, что возможно "охранники Путина станут миллиардерами в ближайшее время".
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова британского эксперта, который считает, что Россия не ожидает контрнаступление ВСУ на Бахмут и выводит вагнеровцев.
Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал вечного врага России.
Обсуждения
Новости
Николай
сегодня, 13:07
пиз,,бол !!!! сначала съе...ался в Италию, теперь в Израиле...оттуда виднее как победить...
Володимир
сегодня, 12:30
Люсі вірити можуть тільки довбойоби. Але в нинішній Украіні таких дуже багато