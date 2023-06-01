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Арестович сделал прогноз про окончание войны с Россией

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда Украина вернет свои территории

сегодня, 13:00 comments1554
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Автор:

Slava Kot

Арестович сделал прогноз про окончание войны с Россией

Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Украинский блоггер, политический и военный обозреватель Алексей Арестович утверждает, что Украина сможет вернуть свои территории до февраля 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube–канал Арестовича.


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23 мая прошла встреча Public talk в Музее еврейского народа в Тель-Авиве, куда был приглашен Алексей Арестович. В своей речи украинский блоггер рассказал, что российские силы вскоре не смогут вести активные боевые действия, поэтому Киев сможет вернуть контроль над своей территорией в пределах 1991 года.

"По военной логике, а именно по ВВТ – вооружение и военная техника – они будут неспособны вести оборонные операции уже до февраля 2024 года", — считает Арестович.

По его словам, российская армия потеряла способность наступать еще в прошлом году, когда захватили Северодонецк и Лисичанск. Теперь российские войска способны только к обороне, а попытки захватить Бахмут являются "лишь попыткой выровнять линию" защиты.

"Мы их сейчас немного сдвинем. Потом еще раз сдвинемся. Возможно, они посыпятся раньше", — говорит Арестович.

Также Алексей Арестович намекнул на возможное убийство российского диктатора, указав, что возможно "охранники Путина станут миллиардерами в ближайшее время".

Несмотря на то, что Украина может освободить свою территорию, военный обозреватель отметил возможность россиян и дальше осуществлять атаки ракетами и беспилотниками со своей территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова британского эксперта, который считает, что Россия не ожидает контрнаступление ВСУ на Бахмут и выводит вагнеровцев.

Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал вечного врага России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&ab_channel=AlexeyArestovych
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Обсуждения

Николай

сегодня, 13:07

пиз,,бол !!!! сначала съе...ался в Италию, теперь в Израиле...оттуда виднее как победить...

Володимир

сегодня, 12:30

Люсі вірити можуть тільки довбойоби. Але в нинішній Украіні таких дуже багато


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