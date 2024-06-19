Арестович сделал новые хмурые прогнозы для Украины

Скандальный экс-советник ОП и блогер Алексей Арестович считает, что сценарий завершения войны в Украине предполагает создание "серой зоны". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Арестович отмечает, что украинцы имеют представление об окончании войны, сформированное на основе образа, созданного в СССР в отношении Второй Мировой войны: "разгром противника, безоговорочная капитуляция одной из сторон, флаги в побежденной столице".

"Но этот образ является исключением, а не правилом в войнах, которые шли как во Вторую Мировую, так и после. Большинство войн в мире заканчиваются ничем", – говорит экс-советник ОП.

Арестович напомнил, что многие большие конфликты завершались прекращением огня без подписания мирного договора, а некоторые – с подписанием мирного договора спустя много лет после окончания боевых действий.

"Русско-Украинская война также не может стать исключением из правил, ведь ни одна из сторон не может разгромить другую по ряду причин, прежде всего – это недостаток вооружений и военной техники, с помощью которых можно было бы существенно изменить линию фронта. В России их нет, у нас тоже. Политика наших партнеров состоит в том, чтобы нам не дать проиграть, а РФ – выиграть.

Арестович предполагает, что наиболее вероятным сценарием для Украины создание "серой зоны": прекращение боевых действий и замораживание войны по линии разграничения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович назвал главный экзамен для Украины за все годы независимости. Бывший советник Офиса президента и популярный блогер Алексей Арестович заявил, что перед Украиной стоит главная задача, которая заключается в выживании, в то время как украинские власти ведут "рейтингоцентрическую политику" вместо усиления мобилизации.