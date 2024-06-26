Арестович рассказал, при каком сценарии Украина потеряет левобережную Украину

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Ткачик Олеся
Запад не даст России захватить Украину, но и не даст Силам обороны средств разгромить Россию, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, эту политику последовательно проводят западные партнёры, и нет никаких признаков, что они ее изменят.
Алексей Арестович
По его словам, при таком сценарии Украина потеряет левобережную Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексея Арестовича обвинили в игре на стороне российской пропаганды и распространению российских нарративов. Например, он вместе с Ксенией Собчак запустил необходимый России месседж – старый мировой порядок разрушен, правила, принятые после Второй мировой войны, перестали работать. Как результат – нужно вводить новые правила. По словам экспертов, это — чисто путинский нарратив, который он открыто продвигает с 2022 года. Арестович озвучил тезис Путина якобы "с украинской стороны. Фактически, Арестович приобщился к "когорте украинцев им.Путина", полезных и даже подкармливаемых.
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