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Арестович рассказал, при каком сценарии Украина потеряет левобережную Украину

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина может потерять левобережную часть Украины

26 июня 2024, 19:51 comments2187
Автор:
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Ткачик Олеся
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Запад не даст России захватить Украину, но и не даст Силам обороны средств разгромить Россию, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, эту политику последовательно проводят западные партнёры, и нет никаких признаков, что они ее изменят.

Арестович рассказал, при каком сценарии Украина потеряет левобережную Украину

Алексей Арестович

"В случае, если войска противника прорвут нашу оборону и будут стремительно продвигаться – наши партнёры готовы ввести войска и стать по Днепру, чтобы не дать захватить всю Украину", — заявил Арестович.

По его словам, при таком сценарии Украина потеряет левобережную Украину.

"Это цена, которую мы можем заплатить за попытку реализовать узкий национальный проект в большой разнообразной Украине",
— заявил Арестович и добавил, что этот сценарий Украина проживала 100 лет назад. Тогдашняя власть быстро теряла лояльность граждан, из-за проведения соответствующей внутренней политики. В следствии чего – Киев отправились защищать только 300 студентов.

"Мы идём тем же путём, а возможности свернуть с него все меньше", — заявил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексея Арестовича обвинили в игре на стороне российской пропаганды и распространению российских нарративов. Например, он вместе с Ксенией Собчак запустил необходимый России месседж – старый мировой порядок разрушен, правила, принятые после Второй мировой войны, перестали работать. Как результат – нужно вводить новые правила. По словам экспертов, это — чисто путинский нарратив, который он открыто продвигает с 2022 года. Арестович озвучил тезис Путина якобы "с украинской стороны. Фактически, Арестович приобщился к "когорте украинцев им.Путина", полезных и даже подкармливаемых.




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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/5815
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