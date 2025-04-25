Арестович не подбирает слова: как оценил условия мирного соглашения США

Западное СМИ опубликовало условия мирного соглашения по завершению войны в Украине, предложенные Соединенными Штатами Америки. Отмечается, что эти условия представитель США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Как написало агентство Reuters, эти условия представляют окончательное предложение от США для обеих сторон.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал план США, отметив, что он идеален.

По его словам, Украина бы получила гораздо больше, чем могла рассчитывать. Арестович отметил, что в плане учтены все тонкие нюансы — как Кинбурнская коса и устье Днепра. Учтена и Запорожская АЭС, должна работать на Украину.

"План никогда не был бы опубликован, если бы он не был согласован с Путиным. Все было готово уже на среду, Зе уперся. И выперся с публичным скандалом накануне вечером. Теперь Уиткофф уговаривает Путина не бросать план и не продолжать войну из-за…", — отметил Арестович.

Напомним, западные медиа сообщали о некоторых условиях, которые должна принять Украина для завершения войны. Среди них вопросы Крыма. Президент Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", ответил на эти призывы, отметив, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

"Украина не признает юридическую оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Наша территория, территория народа Украины", — подчеркнул глава государства.

Также рассказал о подготовке к переговорам в Лондоне. По его словам, украинская команда получила мандат на переговоры о полном или частичном прекращении огня.



