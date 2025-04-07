Арестович назвал сценарий, который завершит войну в Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти Украины должны срочно выходить на переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и завершать войну по "финскому сценарию".

Алексей Арестович

Арестович заявил, что он бы на месте властей Украины срочно заявил западным союзникам о том, что сотрудничество с ними не несет никакой эффективности. А все потому, говорит политик, что Запад якобы преследует в войне России против Украины свои интересы.

По его словам, после такого разговора с западными союзниками он бы сразу отправился в Москву, чтобы провести встречу с кремлевским диктатором. Во время этой встречи, заявил Арестович, он бы вел разговор о "финляндизации" Украины.

Арестович утверждает, что якобы у Киева заканчивается ресурс, чтобы вести войну против России. Поэтому, по его мнению, важно не допустить капитуляцию Украины.

Он уточнил, что в настоящее время у Украины ресурса нет, и если тянуть время и дальше, то речь будет идти о капитуляции.

"Это единственный выход, который сегодня есть в этой ситуации", — отметил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что Россия хочет закончить войну в Украине по финскому сценарию. Он предусматривает, что Украина официально должна отказаться от своих территорий в пользу России. Об этом сценарии неоднократно говорил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. При этом известно, что РФ хочет получить больше территорий, чем контролирует по состоянию на сейчас. Кремль считает, что ради "мира" Украина должна отказаться от Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



