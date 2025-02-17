Арестович издал три своих сценария завершения войны в стране

Во время эфира с журналистом Василием Головановым бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович отвечал на вопросы зрителей. Одним из вопросов было, каким может быть завершение войны в Украине. Он назвал несколько возможных сценариев, которые, по его мнению, единственные варианты развития событий.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Худшим сценарием для Украины, по словам Арестовича, может стать конфликт с Дональдом Трампом, если тот прекратит поддержку Киева. В таком случае линия фронта разрушается, а возвращающиеся с передовой военные организуют военный "Майдан" и смещают президента Владимира Зеленского.

Россия, воспользовавшись ситуацией, захватывает значительную часть Левобережной Украины, включая Полтаву, Харьков, Днепр и Запорожье. Арестович предполагает, что это может привести к возвращению генерала Валерия Залужного из Великобритании. По его мнению, Залужный оценит обстановку, "возьмет власть в свои руки" и остановит крушение путем срочных переговоров с Россией.

Он также считает, что еще худший сценарий, при котором возвращение Залужного не даст никакого эффекта, ведь в Украине может начаться гражданская война. Это, в свою очередь, позволит России постепенно захватывать украинские территории.

Арестович также озвучил более положительный сценарий. Он считает, что Украина может занять партнерскую позицию и начать переговоры, в результате которых удастся вернуть часть территорий и перейти на восстановление страны и ее суверенитета.

"Других вариантов нет", – подытожил Арестович.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович станет новым Трампом . Украинский блогер Алексей Арестович обещает, что через три месяца в случае, если ему достанется власть в Украине, он сделает "в разы больше положительных изменений в государстве", чем было сделано за 34 года. Он равен при этом президенту США Дональду Трампу.