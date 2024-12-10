Арестович дал прогноз на прекращение огня: назвал точную дату

Популярный блоггер и политический обозреватель Алексей Арестович заявил, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину о прекращении огня на войне. Арестович прогнозирует, что это должно произойти 25 января.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с журналистом Василием Головановым дал прогноз на войну в Украине, а именно о введении режима прекращения огня.

"Судя по тому, как оно идет, прекращение огня будет 25 января или где-то около того", — заявил Арестович.

Политический обозреватель объясняет, что Дональд Трамп предположительно выдвинул такое предложение Украине и России в ультимативном характере.

"Я думаю, что разговор там такой: берите (территорий) сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю", — говорит Арестович.

Алексей Арестович продолжил свое мнение, предполагая, что после прекращения огня Трамп будет продолжать давить на Зеленского и Путина для установления перемирия в войне.

"Я думаю, что мало не покажется никому, ни нам, ни россиянам. Поэтому они будут очень жестко настаивать на перемирии. Вероятность его заключения очень высока", — настаивает блоггер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович стал лидером в рейтинге недоверия со стороны украинцев.

Также "Комментарии" писали о том, что Арестович не понимает, почему русскоязычные украинцы воюют на войне.