Арестович дал прогноз на прекращение огня: назвал точную дату

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Slava Kot
Популярный блоггер и политический обозреватель Алексей Арестович заявил, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину о прекращении огня на войне. Арестович прогнозирует, что это должно произойти 25 января.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с журналистом Василием Головановым дал прогноз на войну в Украине, а именно о введении режима прекращения огня.
Политический обозреватель объясняет, что Дональд Трамп предположительно выдвинул такое предложение Украине и России в ультимативном характере.
Алексей Арестович продолжил свое мнение, предполагая, что после прекращения огня Трамп будет продолжать давить на Зеленского и Путина для установления перемирия в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович стал лидером в рейтинге недоверия со стороны украинцев.
Также "Комментарии" писали о том, что Арестович не понимает, почему русскоязычные украинцы воюют на войне.
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