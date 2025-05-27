Арестович анонсировал новый этап войны и назвал приоритетные цели России

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский не собирается останавливать войну и проводить выборы, об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, Зеленскому не нужны выборы, поскольку он и так при власти.
Алексей Арестович
При этом Арестович заявил, что "срыв" договоренностей в Стамбуле в 2022 году якобы стоил сотни тысяч жизней и искалеченных судеб, условие для мирного урегулирования войны – 4 области и Крым.
По его словам, сейчас начался новый этап войны. Он считает, что российское руководство будет стремиться военными методами захватить Донецкую область в административных границах и создать буферную зону в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Он считает, что Европа и США даже если очень захотят – не потянут помощь Украине в противовоздушной обороне. По его мнению, фронт ещё как-то держится благодаря ударным дронам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин не остановится в войне, он хочет видеть слезы украинских детей. В то же время российские элиты прислали к нему переговорщиков.
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