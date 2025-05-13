Аппетиты РФ кратно выросли: на какие новые территории положил глаз Путин

Россияне, находясь в более сильной позиции, рассматривают переговоры лишь как способ достижения своих целей с меньшими затратами для себя, считает экономист Павел Вернивский. В противном случае они демонстративно показывают свою готовность воевать.

Владимир Путин

По его словам, учитывая, что у сторон конфликта абсолютно разные цели и желания, противоречащие позициям оппонента, успешность таких переговоров становится невозможной. В этой ситуации отсутствуют точки соприкосновения и поле для компромисса, добавил эксперт.

"Плюс к этому, сейчас враг хочет забрать 4 области, но это лишь программа-минимум. Если враг перестал говорить об Одессе, Харькове или даже Киеве, это не значит, что он отказался от этих целей. Просто на данный момент у него недостаточно сил, чтобы претендовать на эти регионы. Однако если ситуация изменится в его пользу, его аппетиты также возрастут. Так же, как они возросли с границ двух областей до четырёх", — заявил Вернивский.

По его словам, нужно понимать, что в таких условиях война может продолжаться очень долго — даже десятки лет. То есть, добавил он, это вечный конфликт.

Как отмечает эксперт, когда кто-то утверждает, что переговоры не устранят причин этого конфликта, это действительно так. В то же время, добавляет он, не стоит тешить себя иллюзиями и думать, что длительная война сможет их устранить.

"Не сможет. То есть может пройти ещё пять лет такой войны, но мы снова придём к тому же конфликту интересов, что и сейчас. И даже если верить, что в будущем у нас будет более выгодная переговорная позиция, потому что страна врага распадётся или исчезнет, это очень плохой план. Может случиться и так, что позже мы окажемся в более худшей переговорной позиции", — резюмировал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие территории хочет захватить РФ летом.



