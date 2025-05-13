Аппетиты РФ кратно выросли: на какие новые территории положил глаз Путин

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Россияне, находясь в более сильной позиции, рассматривают переговоры лишь как способ достижения своих целей с меньшими затратами для себя, считает экономист Павел Вернивский. В противном случае они демонстративно показывают свою готовность воевать.
Владимир Путин
По его словам, учитывая, что у сторон конфликта абсолютно разные цели и желания, противоречащие позициям оппонента, успешность таких переговоров становится невозможной. В этой ситуации отсутствуют точки соприкосновения и поле для компромисса, добавил эксперт.
По его словам, нужно понимать, что в таких условиях война может продолжаться очень долго — даже десятки лет. То есть, добавил он, это вечный конфликт.
Как отмечает эксперт, когда кто-то утверждает, что переговоры не устранят причин этого конфликта, это действительно так. В то же время, добавляет он, не стоит тешить себя иллюзиями и думать, что длительная война сможет их устранить.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие территории хочет захватить РФ летом.
Новости