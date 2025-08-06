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Аппетиты Путина не уменьшились: стало известно о настоящей "программе – минимум" для диктатора в Украине

Россия стремится контролировать Донецкую и Луганскую области, а также расширить свое влияние в Запорожской и Херсонской областях.

6 августа 2025, 10:55
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Клименко Елена

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, стратегические цели России в войне против Украины остаются без изменений. Московские планы по территориальной экспансии не претерпели существенных корректировок, и аппетиты Кремля все еще ориентированы на контроль над ключевыми регионами нашего государства.

Аппетиты Путина не уменьшились: стало известно о настоящей "программе – минимум" для диктатора в Украине

Фото: из открытых источников

Первоочередной задачей России является полный захват Донецкой и Луганской областей, подтвердивший Буданов в своем интервью на телемарафоне, цитируемом 24 Каналом. По его словам, Москва не ограничивается этими территориями: планируется также усиление влияния в Запорожской и Херсонской областях. Таким образом, стратегическая цель РФ состоит не только в контроле отдельных районов, но и распространении своего политического и военного влияния на южные регионы Украины.

Кирилл Буданов обратил внимание на значимость информационной осторожности. Он призвал граждан не распространять пропаганду врага, намеренно или случайно и сохранять спокойствие. По его словам, распространение кремлевских нарративов о "прорыве фронта" или ухудшении ситуации работает на руку противнику и может подорвать моральное состояние населения. "Не стоит воспринимать буквально все, что поступает от нашего противника", — подчеркнул он.

Буданов также подчеркнул, что цель России полностью противоположна украинскому: если Киев борется за сохранение территориальной целостности и безопасности граждан, Москва стремится расширить свой контроль и взрывать украинскую государственность. Война — это не только боевые действия на фронте, но и стратегическая, политическая и информационная борьба, где обе стороны имеют свои четкие задачи.

По словам эксперта, понимание реальных намерений врага критически важно для правильного реагирования украинской стороны и эффективного планирования оборонных операций. Только осознание того, что Россия не изменила своих амбиций, позволяет адекватно оценивать риски и готовиться к дальнейшим действиям по защите государства и граждан.

Как уже писали "Комментарии", с февраля 2022 года, когда Владимир Путин приступил к полномасштабному вторжению в Украину, США и страны ЕС продолжают импорт российских энергоносителей и сырья на миллиарды евро, пишет Reuters.



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