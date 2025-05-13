Антипутинская коалиция наконец-то начала действовать: почему теперь диктатор в тупике

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Кравцев Сергей
После заявления президента США Дональда Трампа неявка российского диктатора Владимира Путина в Стамбул уже будет выглядеть как прямое неуважение к Трампу. Поэтому пока все выглядит как шахматная комбинация, в которой шаги Запада (США, европейские союзники, Украина) продуманы заранее. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Паныч.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — Трамп рассматривает возможность поездки в Стамбул, где могут состояться переговоры между представителями России и Украины.
Американский президент отметил, что прилетит в Турцию в том случае, если будет уверен, что встреча состоится. В частности, он выразил надежду на присутствие обеих сторон.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент ответил, что, прежде всего, РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, затем можно встретиться. При этом подтвердил, что 15 мая он будет ждать Путина в Стамбуле. Что хочет Путин от встречи в Стамбуле? Что может измениться в российско-украинской войне после 15 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
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