Антипутинская коалиция наконец-то начала действовать: почему теперь диктатор в тупике

После заявления президента США Дональда Трампа неявка российского диктатора Владимира Путина в Стамбул уже будет выглядеть как прямое неуважение к Трампу. Поэтому пока все выглядит как шахматная комбинация, в которой шаги Запада (США, европейские союзники, Украина) продуманы заранее. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Паныч.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"И это гораздо интереснее, чем просто вычеркнуть из повестки дня переговоры и объявить санкции на том основании, что Путин до сих пор не согласился на прекращение огня. Кажется, это первая попытка условной "антипутинской коалиции" (а) действовать так согласованно, и (б) не действовать реактивно, а перехватить у Путина стратегическую инициативу", – отметил обозреватель.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп рассматривает возможность поездки в Стамбул, где могут состояться переговоры между представителями России и Украины.

Американский президент отметил, что прилетит в Турцию в том случае, если будет уверен, что встреча состоится. В частности, он выразил надежду на присутствие обеих сторон.

"Я подумываю полететь в Стамбул в четверг. Пока не знаю, где я буду в этот день, у меня много встреч, но я действительно думаю прилететь", — сказал президент США журналистам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент ответил, что, прежде всего, РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, затем можно встретиться. При этом подтвердил, что 15 мая он будет ждать Путина в Стамбуле. Что хочет Путин от встречи в Стамбуле? Что может измениться в российско-украинской войне после 15 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.



