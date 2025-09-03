

















Экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался втянуть Польшу как страну НАТО в войну против России. Об этом бывший президент Польши сказал в интервью журналисту Богдану Рымановскому, которое опубликовано на YouTube.

Анджей Дуда заявил, что Зеленский пытался втянуть Польшу в войну с Россией

По его словам, одним из ярких случаев было падение ракеты на территории Польши осенью 2022 года, тогда Зеленский хотел, чтобы Польша сказала, что упала именно российская ракета.

По его словам, Владимир Зеленский потребовал заявления о падении российских ракет в селе Пшеводув.

"Понятно, что будут искать тех, кто будет воевать на их стороне против россиян. Это не ново. Так происходит с первого дня, да? Мечта лидеров страны в положении Украины – чтобы НАТО стало с ними плечом к плечу. Ведь в начале войны украинская армия была слаба, плохо снаряжена, и держалась только на мужестве Владимира Зеленского и героизме солдат, грудью защищавших страну. Чтобы армия сразу получила поддержку НАТО: танки, солдаты с техникой, сражающиеся с ними против россиян. Это их мечта" , – сказал Дуда и добавил, что если бы Польша была на месте Украины, то поступала бы так же.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину начала Второй мировой войны заявил, что Польша требует от Германии репараций за эту войну. Вовремя требовать этого спустя более 80 лет? Должна ли отвечать современная европейская Германия за действия нацистов во главе с Гитлером почти столетие назад? И если Германия на это согласится, должны ли другие государства последовать примеру Польши? На эти и другие вопросы для издания "Комментарии" ответили эксперты.